Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор уплотнений Stihl MS362 1140 007 1001
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Набор уплотнений Stihl MS362 1140 007 1001
    Арт. X38735503

      Набор уплотнений Stihl MS362 1140 007 1001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38735503

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор уплотнений STIHL MS362 1140 007 1001 представляет собой деталь, которая применяется с целью интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Комплектующие производства бренда STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят у вас не будет поводов волноваться за эффективность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы