Осушитель воздуха TIMBERK DH TIM 40 E1W
Арт. X69914693
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|16.5
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Габариты, мм
|481x286x628
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
Осушитель воздуха Timberk DH TIM 40 E1W предназначен для поддержания необходимого уровня влажности. Прибор обладает высокой производительностью. Возможна работа по таймеру (24 часа). Обладает экономичным потреблением электроэнергии. Прибор прост в управлении и не требователен в обслуживании.
Преимущества
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Длительный срок службы
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Надежность
-