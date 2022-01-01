Осушитель воздуха Timberk DH TIM 40 E1W предназначен для поддержания необходимого уровня влажности. Прибор обладает высокой производительностью. Возможна работа по таймеру (24 часа). Обладает экономичным потреблением электроэнергии. Прибор прост в управлении и не требователен в обслуживании.





Преимущества