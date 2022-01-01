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Осушитель воздуха TIMBERK DH TIM 40 E1W
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Увлажнители, осушители, очистители
    Осушитель воздуха TIMBERK DH TIM 40 E1W
    Арт. X69914693
    Осушитель воздуха TIMBERK DH TIM 40 E1W

      Осушитель воздуха TIMBERK DH TIM 40 E1W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914693

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Вес, кг
      		16.5
      Габариты, мм
      		481x286x628
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Осушитель воздуха Timberk DH TIM 40 E1W предназначен для поддержания необходимого уровня влажности. Прибор обладает высокой производительностью. Возможна работа по таймеру (24 часа). Обладает экономичным потреблением электроэнергии. Прибор прост в управлении и не требователен в обслуживании.


        Преимущества

        • Длительный срок службы

        • Надежность