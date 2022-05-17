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Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
5.0
2
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Прокладки и уплотнения
Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
Прокладки и уплотнения
Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
Арт. X1698203219
5.0
2
Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
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Нет в наличии
Арт. X1698203219
5.0
2
Характеристики
Производитель
Размер, дюйм
1/2
Материал
паронит
Все характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Прокладка Remer паронитовая. Применяется для исключения протечек различных жидкостных сред или воды в местах стыков систем отопления, трубопроводных систем, водоснабжения, а также канализации.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы