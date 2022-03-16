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Паронитовая межсекционная прокладка к ниппелю Radena, 0.5 мм
5.0
2
5 ₽
Прокладки и уплотнения
    Паронитовая межсекционная прокладка к ниппелю Radena, 0.5 мм
    Арт. X16912758161
    5.0
    2
    Паронитовая межсекционная прокладка к ниппелю Radena, 0.5 мм

      Паронитовая межсекционная прокладка к ниппелю Radena, 0.5 мм

      5 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Radena
      Материал
      		паронит
      Все характеристики
      5 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить