Прокладка цилиндра Stihl FS38-55 4140 129 0906

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl цилиндра FS38-55 4140 129 0906 представляет собой запчасть, которая применяется в целях монтирования на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства марки STIHL характерны устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется волноваться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.