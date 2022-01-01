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Прокладка цилиндра Stihl FS38-55 4140 129 0906
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка цилиндра Stihl FS38-55 4140 129 0906
    Арт. X3878424

      Прокладка цилиндра Stihl FS38-55 4140 129 0906

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3878424

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl цилиндра FS38-55 4140 129 0906 представляет собой запчасть, которая применяется в целях монтирования на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства марки STIHL характерны устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется волноваться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы