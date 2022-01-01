Прокладка глушителя Stihl FS38-55 4140 149 0602

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl глушителя FS38-55 4140 149 0602 представляет собой деталь, предназначенная в целях монтирования на смену негодным деталям. Запчасти производства марки STIHL отличаются высокой надежностью: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.