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Прокладка глушителя Stihl FS38-55 4140 149 0602
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка глушителя Stihl FS38-55 4140 149 0602
    Арт. X3873980

      Прокладка глушителя Stihl FS38-55 4140 149 0602

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873980

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl глушителя FS38-55 4140 149 0602 представляет собой деталь, предназначенная в целях монтирования на смену негодным деталям. Запчасти производства марки STIHL отличаются высокой надежностью: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы