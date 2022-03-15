Сплит-система Samsung AR12HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
Арт. X699113263174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Сплит-система Samsung AR12HQFNAWKXER/HQFNAWKNER обеспечивает регулировку и поддержание заданных климатических условий в помещении, площадь которого составляет 35 м². Корпус устройства оснащен широким впускным отверстием и жалюзи со специальными пластинами extra v-blades, что способствует быстрому и равномерному распространению воздуха по комнате. Механический фильтр, предусмотренный на верхней панели, без труда снимается и очищается от загрязнений.
Преимущества
- Система Single User mode. Компрессор и вентилятор автоматически отключаются при достижении оптимальной температуры в комнате, что способствует энергосбережению
- Режим Fast Cool. Предназначен для быстрого охлаждения всей площади помещения
- На корпусе имеется жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются данные о рабочем состоянии
- Управление осуществляется с помощью пульта, предусмотренного в комплекте
- Режим комфортного охлаждения (Comfort Cool) - для поддержания установленной температуры
- Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха
- Входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха
- Оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно
- Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены