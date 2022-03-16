Сплит-система AC TIM Timberk 24LC

Преимущества

Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение

Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола

Автоматическое управление воздушным потоком

Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи

Дополнительная защита от протечки конденсата

Внутрирельефная система медных труб обеспечивает равномерное течение хладагента, что гарантирует увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления

Интенсивный режим работы TURBO

Автоматический режим работы Intellect Auto

Ночной режим работы Night Care

Таймер на включение и отключение 24 часа

Повышенная надежность и срок службы кондиционера

Автоматический перезапуск

Система самодиагностики и защиты

Антикоррозийное покрытие внешнего блока Anti Rust

Напольно-потолочная сплит-система Timberk AC TIM 24LC работает в режимах: охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Возможна работа по таймеру, который можно установить на включение или выключение системы. Наличие функции самодиагностики обеспечивает своевременное обслуживание кондиционера, что способствует продолжительному сроку службы.