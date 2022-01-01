Уплотнение торцевое Джилекс Ф12-Ф24-20,5 мм М646

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Уплотнение Джилекс торцевое Ф12-Ф24-20,5 мм М646 – это деталь, которая применяется с целью монтирования на смену негодным комплектующим. Запасные части производства ДЖИЛЕКС характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам не придется переживать за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения от марки ДЖИЛЕКС отвечают высоким стандартам качества.