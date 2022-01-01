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Уплотнение торцевое Джилекс Ф12-Ф24-20,5 мм М646
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Уплотнение торцевое Джилекс Ф12-Ф24-20,5 мм М646
    Арт. X3879569

      Уплотнение торцевое Джилекс Ф12-Ф24-20,5 мм М646

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3879569

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уплотнение Джилекс торцевое Ф12-Ф24-20,5 мм М646 – это деталь, которая применяется с целью монтирования на смену негодным комплектующим. Запасные части производства ДЖИЛЕКС характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам не придется переживать за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения от марки ДЖИЛЕКС отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы