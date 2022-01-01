Увлажнитель Boneco U7146 зеленый
Арт. X69914657
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|80x110x65
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco AOS U7146 green - устройство, предназначенное для повышения уровня влажности воздуха в помещении. Увлажнитель оснащен корпусом черного цвета. В качестве емкости для воды можно использовать любую стандартную бутылку объемом 500 мл. При низком уровне воды в резервуаре увлажнитель автоматически отключается.
Преимущества
- Механическое управление
- Корпус черного цвета
- Уникальная мембрана «glass-plate», повышающая производительность прибора на 20%
- Увлажнитель автоматически отключается при низком уровне воды в резервуаре
- Светодиодный индикатор работы
- Неоновая подсветка пара
- Низкий уровень шума (< 25 дБА)
- Экономичность энергопотребления
- Шнур с адаптером
- Предусмотрены специальные складные ножки, которые обеспечивают хорошую устойчивость прибора и безопасность при его эксплуатации
- В устройстве отсутствуют фильтры, требующие регулярной замены, очистки от загрязнений требуют только внутренние части прибора и мембрана
- Небольшие габариты корпуса упрощают установку ультразвукового увлажнителя воздуха Boneco AOS U7146 green в комнате