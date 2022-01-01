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Увлажнитель Boneco U7146 зеленый
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель Boneco U7146 зеленый
    Арт. X69914657
    Увлажнитель Boneco U7146 зеленый

      Увлажнитель Boneco U7146 зеленый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914657

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Габариты, мм
      		80x110x65
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco AOS U7146 green - устройство, предназначенное для повышения уровня влажности воздуха в помещении. Увлажнитель оснащен корпусом черного цвета. В качестве емкости для воды можно использовать любую стандартную бутылку объемом 500 мл. При низком уровне воды в резервуаре увлажнитель автоматически отключается.

        Преимущества

        • Механическое управление
        • Корпус черного цвета
        • Уникальная мембрана «glass-plate», повышающая производительность прибора на 20%
        • Увлажнитель автоматически отключается при низком уровне воды в резервуаре
        • Светодиодный индикатор работы
        • Неоновая подсветка пара
        • Низкий уровень шума (< 25 дБА)
        • Экономичность энергопотребления
        • Шнур с адаптером
        • Предусмотрены специальные складные ножки, которые обеспечивают хорошую устойчивость прибора и безопасность при его эксплуатации
        • В устройстве отсутствуют фильтры, требующие регулярной замены, очистки от загрязнений требуют только внутренние части прибора и мембрана
        • Небольшие габариты корпуса упрощают установку ультразвукового увлажнителя воздуха Boneco AOS U7146 green в комнате