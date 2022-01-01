Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (CR) ультразвуковой

Преимущества

Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация + ионизация + ночная лампа

Цвет корпуса увлажнителя воздуха Timberk THU UL 09 CR: хром

Неповторимый дизайн Galaxy Ball

Аромакапсула для любого типа аромамасла

Эффективная ароматизация - арома-пар

Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром

Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч

Отключаемая ионизация и иллюминация воды

10 часов непрерывной работы

Скрытая подача пара через правый контур бака

Три фильтра для умягчения воды в комплекте

Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 CR выполнен в форме шара (дизайн Galaxy Ball) цвета хром. Прибор укомплектован тремя фильтрами для смягчения воды. Предусмотрена аромакапсула для ароматизации помещения. Увлажнитель имеет ночной режим работы и может использоваться в качестве ночной лампы. Объема бака достаточно для непрерывной работы увлажнителя в течение 10 часов.