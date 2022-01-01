Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (CR) ультразвуковой
Арт. X69914699
Характеристики
|
Производитель
|
Функция ароматизации
|Нет
|
Ионизация
|Нет
|
Пульт ДУ
|Нет
|
Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 CR выполнен в форме шара (дизайн Galaxy Ball) цвета хром. Прибор укомплектован тремя фильтрами для смягчения воды. Предусмотрена аромакапсула для ароматизации помещения. Увлажнитель имеет ночной режим работы и может использоваться в качестве ночной лампы. Объема бака достаточно для непрерывной работы увлажнителя в течение 10 часов.
Преимущества
- Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация + ионизация + ночная лампа
- Цвет корпуса увлажнителя воздуха Timberk THU UL 09 CR: хром
- Неповторимый дизайн Galaxy Ball
- Аромакапсула для любого типа аромамасла
- Эффективная ароматизация - арома-пар
- Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
- Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч
- Отключаемая ионизация и иллюминация воды
- 10 часов непрерывной работы
- Скрытая подача пара через правый контур бака
- Три фильтра для умягчения воды в комплекте