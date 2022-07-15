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Как организовать систему водоснабжения в частном доме?
Видео
15.07.2022
Как организовать систему водоснабжения в частном доме?
Все необходимое оборудование для обустройства вашей скважины:
Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50:
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Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ»:
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Сливной клапан Джилекс:
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Крышка скважины Джилекс КС 110-133:
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Бак Джилекс Краб-Т:
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