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Как организовать систему водоснабжения в частном доме?
15.07.2022

Как организовать систему водоснабжения в частном доме?

Все необходимое оборудование для обустройства вашей скважины:
Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50: https://www.bigam.ru/product/dzhileks-nasos-pogruzhnoj-vodomet-3d-5550-o00000025418-1104371/
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ»: https://www.bigam.ru/product/dzhileks-skvazhinnyj-adapter-uluchshennyj-sau-9025-1129307/
Сливной клапан Джилекс: https://www.bigam.ru/product/slivnoj-klapan-dzhileks-32mm-9086-647610/
Крышка скважины Джилекс КС 110-133: https://www.bigam.ru/product/dzhileks-kryshka-skvazhiny-ks-110-133-6050-1164528/
Бак Джилекс Краб-Т: https://www.bigam.ru/product/dzhileks-bak-krab-t-24l-1129349/
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