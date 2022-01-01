Смеситель для умывальника Esko Venezia VE26

Преимущества:

Эстетичный дизайн в современном стиле

Подъемно-поворотный механизм регулировки температуры и напора воды

Классический способ монтажа – на одно отверстие на раковину

Надежный и долговечный керамический картридж

Наличие аэратора для рассекания струи и экономного расхода воды

Смеситель для раковины Esko Venezia VE26 – однорычажный кран кубическо-цилиндрического типа с традиционной формой фиксированного излива. Подходит для кухонных раковин и умывальников для ванных комнат. Выполнен из латуни с хромированным покрытием.