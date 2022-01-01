Смеситель для умывальника Esko Venezia VE26
Арт. Ю00000019085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для раковины Esko Venezia VE26 – однорычажный кран кубическо-цилиндрического типа с традиционной формой фиксированного излива. Подходит для кухонных раковин и умывальников для ванных комнат. Выполнен из латуни с хромированным покрытием.
Преимущества:
- Эстетичный дизайн в современном стиле
- Подъемно-поворотный механизм регулировки температуры и напора воды
- Классический способ монтажа – на одно отверстие на раковину
- Надежный и долговечный керамический картридж
- Наличие аэратора для рассекания струи и экономного расхода воды