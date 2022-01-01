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Смеситель для умывальника Esko Venezia VE26
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Смесители для умывальника
    Смеситель для умывальника Esko Venezia VE26
    Арт. Ю00000019085
    Смеситель для умывальника Esko Venezia VE26

      Смеситель для умывальника Esko Venezia VE26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. Ю00000019085

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины Esko Venezia VE26 – однорычажный кран кубическо-цилиндрического типа с традиционной формой фиксированного излива. Подходит для кухонных раковин и умывальников для ванных комнат. Выполнен из латуни с хромированным покрытием.

        Преимущества:

        • Эстетичный дизайн в современном стиле
        • Подъемно-поворотный механизм регулировки температуры и напора воды
        • Классический способ монтажа – на одно отверстие на раковину
        • Надежный и долговечный керамический картридж
        • Наличие аэратора для рассекания струи и экономного расхода воды