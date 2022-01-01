Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3
Арт. X699113440
Характеристики
|
Производитель
|
Тип хладагента
|R410А
|
Количество блоков
|1
|
Вес внутреннего блока, кг
|30.5
|
Размеры внутреннего блока, мм
|435х414х770
- Кондиционер Electrolux (Электролюкс) EACM-10 DR/N3 работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, имеет панель управления, три скорости вращения вентилятора и оснащён пультом ДУ. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод.
Комплектация:
- Гарантийный талон.
- Инструкция.
- Упаковка.