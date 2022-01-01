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Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3
    Арт. X699113440
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3

      Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113440

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		30.5
      Размеры внутреннего блока, мм
      		435х414х770
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кондиционер Electrolux (Электролюкс) EACM-10 DR/N3 работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, имеет панель управления, три скорости вращения вентилятора и оснащён пультом ДУ. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод. 

        Комплектация:

        • Гарантийный талон.
        • Инструкция.
        • Упаковка.