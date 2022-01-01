Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3

Комплектация:

Гарантийный талон.

Инструкция.

Упаковка.

Кондиционер Electrolux (Электролюкс) EACM-10 DR/N3 работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, имеет панель управления, три скорости вращения вентилятора и оснащён пультом ДУ. Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод.