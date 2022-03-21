Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки

Преимущества

Максимум комфорта при работе, позволяет хорошо видеть не только область сварки, но и окружающее пространство

Два независимых фотодатчика мгновенно срабатывают при возникновении сварочной дуги и поддерживают закрытое состояние, даже если один из датчиков перекрывается каким-либо препятствием. Повышенная чувствительность сенсоров дает исключительную стабильность обнаружения дуги

Внешний регулятор затемнения для настройки перед и во время сварки, не снимая маски с головы. Плавные регулировки чувствительности и задержки открытия

Комбинированное питание со сменными элементами - основное питание управляющей электроники светофильтра осуществляется солнечными батареями, а дополнительные литиевые элементы обеспечивают вспомогательное питание при начале сварки

4 вида регулировок оголовья: изменение по высоте, диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении боковыми "барашками", мягкая налобная накладка

Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК до DIN 16 излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/управляющих элементов питания (зеркальный защитный слой)

Легкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги

Изделия выполнены в соответствии с требованиями ЕС к индивидуальному защитному оборудованию (89/686/EC) и отвечают самым строгим европейским стандартом EN 379



«Карбон»-Сварочная маска серии Корунд-2 с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от вредного ультрафиолетового излучения, брызг расплавленного металла при нормальных условиях сварки. Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в светлое состояние по окончании сварки. Перед использованием ее нужно отрегулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями: выбрать и установить чувствительность, время задержки светофильтра и положение оголовья.