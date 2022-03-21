Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
5.0
2
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Арт. X132802164
    5.0
    2
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
    Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки
      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки

      Маска сварщика FoxWeld Корунд-2 Карбон, без коробки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X132802164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты экрана, мм
      		100x67
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • «Карбон»-Сварочная маска серии Корунд-2 с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от вредного ультрафиолетового излучения, брызг расплавленного металла при нормальных условиях сварки. Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в светлое состояние по окончании сварки. Перед использованием ее нужно отрегулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями: выбрать и установить чувствительность, время задержки светофильтра и положение оголовья.

        Преимущества

        • Максимум комфорта при работе, позволяет хорошо видеть не только область сварки, но и окружающее пространство
        • Два независимых фотодатчика мгновенно срабатывают при возникновении сварочной дуги и поддерживают закрытое состояние, даже если один из датчиков перекрывается каким-либо препятствием. Повышенная чувствительность сенсоров дает исключительную стабильность обнаружения дуги
        • Внешний регулятор затемнения для настройки перед и во время сварки, не снимая маски с головы. Плавные регулировки чувствительности и задержки открытия
        • Комбинированное питание со сменными элементами - основное питание управляющей электроники светофильтра осуществляется солнечными батареями, а дополнительные литиевые элементы обеспечивают вспомогательное питание при начале сварки
        • 4 вида регулировок оголовья: изменение по высоте, диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении боковыми "барашками", мягкая налобная накладка
        • Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК до DIN 16 излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/управляющих элементов питания (зеркальный защитный слой)
        • Легкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги
        • Изделия выполнены в соответствии с требованиями ЕС к индивидуальному защитному оборудованию (89/686/EC) и отвечают самым строгим европейским стандартом EN 379