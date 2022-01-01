Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor (зона обзора 100 мм х 67 мм)
Найти аналог
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor (зона обзора 100 мм х 67 мм)
    Арт. fubag_328

      Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor (зона обзора 100 мм х 67 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_328

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы