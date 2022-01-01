Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor (зона обзора 100 мм х 67 мм)
Арт. fubag_328
Характеристики
- Маска сварщика с расширенной зоной обзора 100 х 67 мм. Отлично подходит для продолжительных сварочных работ при различных типах сварки.
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Производитель
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С подачей воздуха
|Нет
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Режим GRIND (шлифование)
Наличие режима GRIND или "шлифовка" повышает комфорт и безопасность. Вы можете шлифовать сварочный шов не меняя маски. "Хамелеон" без этого режима будет затемняться от искр при шлифовке болгаркой.
|Нет
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Возможность замены батареи
|Нет
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Регулировка чувствительности
|нет