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Пенал Тритон Диана 30 002.11.0300.201.02.01.L (2 ящика, 2 двери, корзина, левый, белый)
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Пенал Тритон Диана 30 002.11.0300.201.02.01.L (2 ящика, 2 двери, корзина, левый, белый)
    Арт. X169154395
    5.0
    2
    Пенал Тритон Диана 30 002.11.0300.201.02.01.L (2 ящика, 2 двери, корзина, левый, белый)

      Пенал Тритон Диана 30 002.11.0300.201.02.01.L (2 ящика, 2 двери, корзина, левый, белый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154395
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1972х300х320
      Глубина, мм
      		320
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материалы класса Р-4. Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея. Все лицевые элементы мебели покрываются высокоглянцевой пленкой ПВХ. Следует заметить, что пленка имеет толщину 0,5 мм, что серьезно влияет на итоговое качество поверхности. Важнейшим элементом является и клей, которым приклеена пленка. Клей, используемый нами в производстве, является влагостойким и термостойким, что гарантирует надежность соединения при эксплуатации в помещении с повышенной влажностью и достаточно большими перепадами температуры.