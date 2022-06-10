Зеркальный шкаф Тритон Эко-50 005.42.0500.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

Зеркальный шкаф Эко 50 устанавливают в ванной комнатой над раковиной для ежедневных гигиенических процедур. Совершить традиционные утренние процедуры без этого предмета меблировки практически невозможно. Но зеркало также и украшает интерьер – визуально расширяет пространство, не занимая много места. Внутри шкафчика вы найдете полочки для хранения средств по уходу за внешностью, косметики, лекарственных препаратор – всего, что необходимо. Данная модель выполнена с учетом жесткого контроля качества. В процессе производства используются высококлассные материалы и комплектующие, гарантирующие долгий срок службы.



