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Зеркальный шкаф Тритон Эко-50 005.42.0500.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
5.0
1
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Зеркальный шкаф Тритон Эко-50 005.42.0500.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
    Арт. X169154411
    5.0
    1
    Зеркальный шкаф Тритон Эко-50 005.42.0500.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

      Зеркальный шкаф Тритон Эко-50 005.42.0500.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		792x500x103
      Глубина, мм
      		103
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркальный шкаф Эко 50 устанавливают в ванной комнатой над раковиной для ежедневных гигиенических процедур. Совершить традиционные утренние процедуры без этого предмета меблировки практически невозможно. Но зеркало также и украшает интерьер – визуально расширяет пространство, не занимая много места. Внутри шкафчика вы найдете полочки для хранения средств по уходу за внешностью, косметики, лекарственных препаратор – всего, что необходимо. Данная модель выполнена с учетом жесткого контроля качества. В процессе производства используются высококлассные материалы и комплектующие, гарантирующие долгий срок службы.