Зеркальный шкаф Тритон Эко-50 005.42.0500.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
Арт. X169154411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|792x500x103
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Глубина, мм
|103
- Зеркальный шкаф Эко 50 устанавливают в ванной комнатой над раковиной для ежедневных гигиенических процедур. Совершить традиционные утренние процедуры без этого предмета меблировки практически невозможно. Но зеркало также и украшает интерьер – визуально расширяет пространство, не занимая много места. Внутри шкафчика вы найдете полочки для хранения средств по уходу за внешностью, косметики, лекарственных препаратор – всего, что необходимо. Данная модель выполнена с учетом жесткого контроля качества. В процессе производства используются высококлассные материалы и комплектующие, гарантирующие долгий срок службы.