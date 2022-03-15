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Смеситель для раковины Vidima Сириус BA007AA (хром)
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Vidima Сириус BA007AA (хром)
    Арт. X169820536
    5.0
    2
    Смеситель для раковины Vidima Сириус BA007AA (хром)

      Смеситель для раковины Vidima Сириус BA007AA (хром)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820536
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель VIDIMA Сириус BA007AA – это удобный и надежный однорычажный смеситель для раковины. Выполненный в традиционном современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: каскадный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка.

        Преимущества

        • Керамический картридж Ideal Standard (Германия) - плавное управление ручкой смесителя, ресурс до 1 500 000 циклов открываний и закрываний
        • Аэратор Neoperl Cascade® - всегда выдает ровную и мягкую водную струю, т.к. изготовлен из пластика, благодаря чему аэратор защищен от известкового налета
        • Система крепления EasyFix - простой и быстрый монтаж смесителя, благодаря специальной конструкции резинового уплотнителя и шайбы
        • Корпус смесителя VIDIMA изготовлен из высококачественной латуни, отличающейся низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%, что гарантирует безопасность для здоровья
        • Хромированное покрытие имеет одинаковую толщину по всей поверхности смесителя, т.к. наносится методом электрохимического гальванизирования.
        • Поворотный литой корпус - облегчает сборку смесителя, сохраняя маневренность излива, фиксируется только основание, что повышает устойчивость при повороте и исключает протечку из-за негерметичности соединений при сборке