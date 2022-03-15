Смеситель для раковины Vidima Сириус BA007AA (хром)

Смеситель VIDIMA Сириус BA007AA – это удобный и надежный однорычажный смеситель для раковины. Выполненный в традиционном современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: каскадный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка.

Преимущества