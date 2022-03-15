Смеситель для раковины Vidima Сириус BA007AA (хром)
Арт. X169820536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Смеситель VIDIMA Сириус BA007AA – это удобный и надежный однорычажный смеситель для раковины. Выполненный в традиционном современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: каскадный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка.
Преимущества
- Керамический картридж Ideal Standard (Германия) - плавное управление ручкой смесителя, ресурс до 1 500 000 циклов открываний и закрываний
- Аэратор Neoperl Cascade® - всегда выдает ровную и мягкую водную струю, т.к. изготовлен из пластика, благодаря чему аэратор защищен от известкового налета
- Система крепления EasyFix - простой и быстрый монтаж смесителя, благодаря специальной конструкции резинового уплотнителя и шайбы
- Корпус смесителя VIDIMA изготовлен из высококачественной латуни, отличающейся низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%, что гарантирует безопасность для здоровья
- Хромированное покрытие имеет одинаковую толщину по всей поверхности смесителя, т.к. наносится методом электрохимического гальванизирования.
- Поворотный литой корпус - облегчает сборку смесителя, сохраняя маневренность излива, фиксируется только основание, что повышает устойчивость при повороте и исключает протечку из-за негерметичности соединений при сборке