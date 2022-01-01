Смеситель Frap F4121-5

Смеситель для кухни Frap F4121-5 в покрытии сатин имеет одну рукоять чтобы регулировать напор. Прибор характеризуется удобным управлением и надежной стабильностью на протяжении работы, благодаря чему пользуется в настоящее время очень большой популярностью у покупателей. Качественный аэратор обеспечивает равномерный поток, в силу того, что сеточка рассеивает напор, вода становится мягче. Также сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить свыше 5 кубометров воды в год. Модель изготовлена из экологичной латуни, благодаря чему смеситель устойчив к перепадам давления, предотвращает протечку воды и точно регулируют напор и температуру воды. Латунь не будет ржаветь, благодаря чему краска не будет облазить. Модели данного типа обрабатываются специальным покрытием, и в итоге обладают безупречным внешним видом. В смеситель установлен керамический картридж в диаметре 40 мм, который смешивает холодную и горячую воду. Помимо этого, понижается шум от импульсов подачи воды.

