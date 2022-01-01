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Смеситель Frap F4121-5
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4121-5
    Арт. X1698206150
    Смеситель Frap F4121-5

      Смеситель Frap F4121-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206150

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни Frap F4121-5 в покрытии сатин имеет одну рукоять чтобы регулировать напор. Прибор характеризуется удобным управлением и надежной стабильностью на протяжении работы, благодаря чему пользуется в настоящее время очень большой популярностью у покупателей. Качественный аэратор обеспечивает равномерный поток, в силу того, что сеточка рассеивает напор, вода становится мягче. Также сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить свыше 5 кубометров воды в год. Модель изготовлена из экологичной латуни, благодаря чему смеситель устойчив к перепадам давления, предотвращает протечку воды и точно регулируют напор и температуру воды. Латунь не будет ржаветь, благодаря чему краска не будет облазить. Модели данного типа обрабатываются специальным покрытием, и в итоге обладают безупречным внешним видом. В смеситель установлен керамический картридж в диаметре 40 мм, который смешивает холодную и горячую воду. Помимо этого, понижается шум от импульсов подачи воды.