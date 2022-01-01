Смеситель Iddis 27102T7K Natal
Арт. X169820138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для ванны IDDIS® изготовлен из высококачественной первичной латуни, прочной, безопасной и стойкой к коррозии. Инновационные технологии литья и обработки латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и температур. Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия. Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума.