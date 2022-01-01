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Смеситель Iddis LEASB00I03 Leaf
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Смесители
    Смеситель Iddis LEASB00I03 Leaf
    Арт. X169820193
    Смеситель Iddis LEASB00I03 Leaf

      Смеситель Iddis LEASB00I03 Leaf

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820193

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для душа IDDIS Leaf ID LEASB00I03 служит для перемешивания холодной и горячей воды, поступающей из центральной системы водоснабжения. Изделие жестко фиксируется настенным способом на скрытых трубах. Устройство обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, идеально подойдет для домашнего использования.

        Преимущества

        • Материал IDDIS Leaf ID LEASB00I03: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур