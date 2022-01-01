Смеситель Iddis LEASB00I03 Leaf
Арт. X169820193
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Смеситель для душа IDDIS Leaf ID LEASB00I03 служит для перемешивания холодной и горячей воды, поступающей из центральной системы водоснабжения. Изделие жестко фиксируется настенным способом на скрытых трубах. Устройство обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, идеально подойдет для домашнего использования.
Преимущества
- Материал IDDIS Leaf ID LEASB00I03: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
- Корпус выполнен по инновационной технологии литья
- Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур