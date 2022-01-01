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Смеситель Smart БЭЙС SM060006AA
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Смесители для умывальника
    Смеситель Smart БЭЙС SM060006AA
    Арт. X169820442
    Смеситель Smart БЭЙС SM060006AA

      Смеситель Smart БЭЙС SM060006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820442

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART (Смарт) БЭЙС Смеситель д/умыв. без донного клапана SM060006AAТехнические характеристики:Двуручковый смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180).Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды.Стойкое хромированное покрытие смесителя.Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'.