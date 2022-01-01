Смеситель Smart БЭЙС SM060006AA

SMART (Смарт) БЭЙС Смеситель д/умыв. без донного клапана SM060006AAТехнические характеристики:Двуручковый смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180).Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды.Стойкое хромированное покрытие смесителя.Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'.