Смеситель д/умыв. без донного клапана Smart Модерн

SMART (Смарт) МОДЕРН Смеситель д/умыв. без донного клапанаТехнические характеристики:Одноручковый смеситель с керамическим картриджем 35 мм. Производство Galatron (Италия). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя. Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'