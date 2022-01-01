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Смеситель д/умыв. без донного клапана Smart Модерн
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Смесители для умывальника
    Смеситель д/умыв. без донного клапана Smart Модерн
    Арт. X169820485
    Смеситель д/умыв. без донного клапана Smart Модерн

      Смеситель д/умыв. без донного клапана Smart Модерн

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820485

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART (Смарт) МОДЕРН Смеситель д/умыв. без донного клапанаТехнические характеристики:Одноручковый смеситель с керамическим картриджем 35 мм. Производство Galatron (Италия). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя. Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'