Смеситель д/умыв. без донного клапана Smart Модерн
Арт. X169820485
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- SMART (Смарт) МОДЕРН Смеситель д/умыв. без донного клапанаТехнические характеристики:Одноручковый смеситель с керамическим картриджем 35 мм. Производство Galatron (Италия). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя. Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'