Смеситель Swes EXTRA X4KBC2 0084
Арт. X169821309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для раковины Swes Extra X4KBC2, буксовый, литой излив 132 мм.
Преимущества
- Гибкая подводка FibraPEX™
- Усиленное крепление: С-образная шайба из фибро-нейлона, удлиненная латунная гайка М8, латунный штифт M80х80
- Вращение излива 360°
- Цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93
- Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX
- Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
- Усиленная конструкция повышенной надежности
- Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
- Цельнолитые металлические маховики изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, для защиты от ожога
- Cистема крепления маховиков TermoClick™
- Латунные вентиля с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками
- Аэратор LIMIT™, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн
- Полная взаимозаменяемость комплектующих между моделями