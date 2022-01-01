Смеситель Vidima ФЛОРА R1908AA/B9726AA
Арт. X169820561
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель д/умывальника VIDIMA ФЛОРА "хеопс", хром R1908AA/B9726AA.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix: есть
- Материал корпуса и излива - 100% латунь
- Литой излив
- Длина излива: 128 мм
- Аэратор Cascade: есть
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии
- с поворотом 180⁰
- Металлические рукоятки
- Система защиты рукоятки
- от нагревания Comfort Touch*: да
- Индикатор холодной/горячей воды: есть
- Подводка гибкая G3/8’
- Переходник на G1/2’ в комплекте
- Удлиненные шланги 550 мм
- Донный клапан в комплекте: нет
- Возможность установки донного клапана: есть
- Штанга для установки донного клапана: есть
- Цвет: хром