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Смеситель Vidima ФЛОРА R1908AA/B9726AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Vidima ФЛОРА R1908AA/B9726AA
    Арт. X169820561
    Смеситель Vidima ФЛОРА R1908AA/B9726AA

      Смеситель Vidima ФЛОРА R1908AA/B9726AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820561

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель д/умывальника VIDIMA ФЛОРА "хеопс", хром R1908AA/B9726AA. 

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа EasyFix: есть
        • Материал корпуса и излива - 100% латунь
        • Литой излив
        • Длина излива: 128 мм
        • Аэратор Cascade: есть
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии
        • с поворотом 180⁰
        • Металлические рукоятки
        • Система защиты рукоятки
        • от нагревания Comfort Touch*: да
        • Индикатор холодной/горячей воды: есть
        • Подводка гибкая G3/8’
        • Переходник на G1/2’ в комплекте
        • Удлиненные шланги 550 мм
        • Донный клапан в комплекте: нет
        • Возможность установки донного клапана: есть
        • Штанга для установки донного клапана: есть
        • Цвет: хром