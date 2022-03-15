Смеситель для раковины VIDIMA РЕТРО B9701AA

Преимущества

Установка на раковину

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Аэратор Perlator



Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Индикатор холодной/горячей воды

Низкий уровень шума

Возможность установки донного клапана со штангой

Универсальный смеситель VIDIMA Ретро B9701AA с двумя ручками. Монолитный литой излив длиной 118 мм. Kерамические кран-буксы производства Германиис поворотом 180º. Маховики металлические. Аэратор типа “Perlator”. Вся продукция удовлетворяет всем европейским стандартам и нормам.