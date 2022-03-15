Смеситель для раковины VIDIMA РЕТРО B9701AA
Арт. X169820593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|ретро
- Универсальный смеситель VIDIMA Ретро B9701AA с двумя ручками. Монолитный литой излив длиной 118 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии
с поворотом 180º. Маховики металлические. Аэратор типа “Perlator”. Вся продукция удовлетворяет всем европейским стандартам и нормам.
Преимущества
- Установка на раковину
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Возможность установки донного клапана со штангой