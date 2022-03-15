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Смеситель для раковины VIDIMA РЕТРО B9701AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины VIDIMA РЕТРО B9701AA
    Арт. X169820593
    5.0
    2
    Смеситель для раковины VIDIMA РЕТРО B9701AA

      Смеситель для раковины VIDIMA РЕТРО B9701AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820593
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		ретро
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный смеситель VIDIMA Ретро B9701AA с двумя ручками. Монолитный литой излив длиной 118 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии
        с поворотом 180º. Маховики металлические. Аэратор типа “Perlator”. Вся продукция удовлетворяет всем европейским стандартам и нормам.

        Преимущества

        • Установка на раковину
        • Система облегченного монтажа EasyFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Низкий уровень шума
        • Возможность установки донного клапана со штангой