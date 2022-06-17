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Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К
    Арт. О00000013627
    5.0
    2
    Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К
    Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К
      Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К
      Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К

      Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013627
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Ресанта 71/6/10 является сменным элементом для плазменных горелок. Применяется для формирования потока плазмы, разрезающей металл. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи.

        Преимущества

        • Является сменным элементом для плазменных горелок ИПР-40К
        • Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.