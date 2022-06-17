Сопло Ресанта 71/6/10 для ИПР-40К

Преимущества

Является сменным элементом для плазменных горелок ИПР-40К

Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.

Сопло Ресанта 71/6/10 является сменным элементом для плазменных горелок. Применяется для формирования потока плазмы, разрезающей металл. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи.