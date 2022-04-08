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Сопло (1.1 мм) TBi 441Р020001 к плазматрону TTP 101/141
4.5
2
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Сопла
    Сопло (1.1 мм) TBi 441Р020001 к плазматрону TTP 101/141
    Арт. 710123
    4.5
    2
    Сопло (1.1 мм) TBi 441Р020001 к плазматрону TTP 101/141

      Сопло (1.1 мм) TBi 441Р020001 к плазматрону TTP 101/141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 710123
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло (1.1 мм) TBi 441Р020001 - стандартная сменная часть для плазмотрона TTP 101/141. Данный элемент является анодом, то есть токопроводящим элементом. Его основная задача - создание плазменной струи и ее фокусирование. Характеристики плазменной струи определяются диаметром и формой детали. 

        Преимущества

        • Качество исполнения
        • Материал - медный сплав, обладающий высокой степенью теплопроводности
        • Быстро остывает
        • Полностью соответствует заявленным техническим характеристикам