Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 к плазматрону TTP-141

Преимущества

Качество исполнения

Материал - медный сплав, обладающий высокой степенью теплопроводности

Быстро остывает

Полностью соответствует заявленным техническим характеристикам

Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 - стандартная сменная часть для плазмотрона TTP-141. Данный элемент является анодом, то есть токопроводящим элементом. Его основная задача - создание плазменной струи и ее фокусирование. Характеристики плазменной струи определяются диаметром и формой детали.