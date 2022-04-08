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Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 к плазматрону TTP-141
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 к плазматрону TTP-141
    Арт. 71079
    5.0
    2
    Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 к плазматрону TTP-141

      Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 к плазматрону TTP-141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71079
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 - стандартная сменная часть для плазмотрона TTP-141. Данный элемент является анодом, то есть токопроводящим элементом. Его основная задача - создание плазменной струи и ее фокусирование. Характеристики плазменной струи определяются диаметром и формой детали. 

        Преимущества

        • Качество исполнения
        • Материал - медный сплав, обладающий высокой степенью теплопроводности
        • Быстро остывает
        • Полностью соответствует заявленным техническим характеристикам