Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 к плазматрону TTP-141
Арт. 71079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло (1.9 мм) TBi 441Р020004 - стандартная сменная часть для плазмотрона TTP-141. Данный элемент является анодом, то есть токопроводящим элементом. Его основная задача - создание плазменной струи и ее фокусирование. Характеристики плазменной струи определяются диаметром и формой детали.
Преимущества
- Качество исполнения
- Материал - медный сплав, обладающий высокой степенью теплопроводности
- Быстро остывает
- Полностью соответствует заявленным техническим характеристикам