Тумба под раковину Тритон Эко 60 005.31.0560.102.01.01.U M1 (без сменных элементов, белая)
Арт. X26915429501
Тумба под раковину Тритон Эко 60 005.31.0560.102.01.01.U M1 (без сменных элементов, белая)
Арт. X26915429501
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820x560x285
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Глубина, мм
|285
Скромная тумба белого цвета идеально впишется в небольшую ванную в светлых тонах. Дизайн изделия прост, лишен особой вычурности и тем более привлекателен для интерьеров в стиле минимализма.
Дверцы в комплект не входят.