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Тумба под раковину Тритон Эко 60 005.31.0560.102.01.01.U M1 (без сменных элементов, белая)
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Тумба под раковину Тритон Эко 60 005.31.0560.102.01.01.U M1 (без сменных элементов, белая)
    Арт. X26915429501
    5.0
    2
    Тумба под раковину Тритон Эко 60 005.31.0560.102.01.01.U M1 (без сменных элементов, белая)

      Тумба под раковину Тритон Эко 60 005.31.0560.102.01.01.U M1 (без сменных элементов, белая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X26915429501
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820x560x285
      Глубина, мм
      		285
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Скромная тумба белого цвета идеально впишется в небольшую ванную в светлых тонах. Дизайн изделия прост, лишен особой вычурности и тем более привлекателен для интерьеров в стиле минимализма.

        Дверцы в комплект не входят.