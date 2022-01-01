Унитаз VIDIMA "Сириус" W900001

Преимущества

Нижний подвод воды — скрытый монтаж и бесшумное наполнение бачка.

Два режима смыва: полный объем и экономичный. Объем бачка — 6 литров.

Система «антивсплеск» для гашения брызг.

Сиденье-крышка выполнено из дюропласта — прочного и долговечного материала с антибактериальными свойствами.



VIDIMA Сириус (BOX) W900061/W900001 — унитаз-компакт с нижним подводом воды и горизонтальным выпуском. Двухрежимная арматура позволяет выполнять половинный слив воды, а наличие бачка и сиденья с крышкой в комплекте избавит от дополнительных затрат при установке.