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Унитаз VIDIMA "Сириус" W900001
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Унитазы
    Унитаз VIDIMA "Сириус" W900001
    Арт. X1691090206
    Унитаз VIDIMA "Сириус" W900001

      Унитаз VIDIMA "Сириус" W900001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691090206

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Болгария
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • VIDIMA Сириус (BOX) W900061/W900001 — унитаз-компакт с нижним подводом воды и горизонтальным выпуском. Двухрежимная арматура позволяет выполнять половинный слив воды, а наличие бачка и сиденья с крышкой в комплекте избавит от дополнительных затрат при установке.

        Преимущества

        • Нижний подвод воды — скрытый монтаж и бесшумное наполнение бачка.
        • Два режима смыва: полный объем и экономичный. Объем бачка — 6 литров.
        • Система «антивсплеск» для гашения брызг.
        • Сиденье-крышка выполнено из дюропласта — прочного и долговечного материала с антибактериальными свойствами.