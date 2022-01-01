Унитаз VIDIMA "Сириус" W900001
Арт. X1691090206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Болгария
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|овальная
- VIDIMA Сириус (BOX) W900061/W900001 — унитаз-компакт с нижним подводом воды и горизонтальным выпуском. Двухрежимная арматура позволяет выполнять половинный слив воды, а наличие бачка и сиденья с крышкой в комплекте избавит от дополнительных затрат при установке.
Преимущества
- Нижний подвод воды — скрытый монтаж и бесшумное наполнение бачка.
- Два режима смыва: полный объем и экономичный. Объем бачка — 6 литров.
- Система «антивсплеск» для гашения брызг.
- Сиденье-крышка выполнено из дюропласта — прочного и долговечного материала с антибактериальными свойствами.