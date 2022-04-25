Зеркало увеличительное Frap F6108
Арт. X1691450256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Форма зеркала
|круглое
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Материал
|металл
- Зеркало F6108 оснащено подвижным механизмом, который позволяет приближать и отдалять зеркало на требуемое расстояние. Изделие надежно крепится к стене. Оправа и держатель зеркала выполнены из нержавеющей стали с покрытием хромового цвета. Благодаря данному зеркалу удобно производить косметические и гигиенические процедуры, при этом экономя место.