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Зеркало увеличительное Frap F6108
4.5
2
Найти аналог
Зеркала
    Зеркало увеличительное Frap F6108
    Арт. X1691450256
    4.5
    2
    Зеркало увеличительное Frap F6108

      Зеркало увеличительное Frap F6108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691450256
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		круглое
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркало F6108 оснащено подвижным механизмом, который позволяет приближать и отдалять зеркало на требуемое расстояние. Изделие надежно крепится к стене. Оправа и держатель зеркала выполнены из нержавеющей стали с покрытием хромового цвета. Благодаря данному зеркалу удобно производить косметические и гигиенические процедуры, при этом экономя место.