Зеркало увеличительное Frap F6108

Зеркало F6108 оснащено подвижным механизмом, который позволяет приближать и отдалять зеркало на требуемое расстояние. Изделие надежно крепится к стене. Оправа и держатель зеркала выполнены из нержавеющей стали с покрытием хромового цвета. Благодаря данному зеркалу удобно производить косметические и гигиенические процедуры, при этом экономя место.