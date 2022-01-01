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Смеситель для ванны D-Lin D143811, излив 30 см
2 590 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D143811, излив 30 см
    Арт. О00000016619
    Смеситель для ванны D-Lin D143811, излив 30 см

      Смеситель для ванны D-Lin D143811, излив 30 см

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016619

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для ванны D-Lin D143811, имеется два рычага чтобы регулировать напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D143811 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает нежелательные примеси
        • К представленной категории товаров относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного металла