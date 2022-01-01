Мундштук наружный № 2П 337.102.01 Донмет к резакам Р3 300/337/341, пропан

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук наружный № 2П Донмет СВ000006354-3 является сменным элементом для резаков Донмет Р3 300/337/341. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Толщина разрезаемого металла: 3-300 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300П (9/9), 337П (9/9), 341П (9/9). Применяется совместно с внутренними мундштуками: № 0П (0М), № 1П (1М), № 2П (2М), № 3П (3М), № 4П (4М). Длина - 28 мм. Резьба - G 3/8. Внутренний диаметр сопла - 6.5 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.