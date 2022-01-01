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Мундштук наружный № 2П 337.102.01 Донмет к резакам Р3 300/337/341, пропан
340 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный № 2П к резакам Р3 300/337/341 Донмет
    Арт. 70696
    Мундштук наружный № 2П 337.102.01 Донмет к резакам Р3 300/337/341, пропан

      Мундштук наружный № 2П к резакам Р3 300/337/341 Донмет

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70696

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№4
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук наружный № 2П Донмет СВ000006354-3 является сменным элементом для резаков Донмет Р3 300/337/341. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Толщина разрезаемого металла: 3-300 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300П (9/9), 337П (9/9), 341П (9/9). Применяется совместно с внутренними мундштуками: № 0П (0М), № 1П (1М), № 2П (2М), № 3П (3М), № 4П (4М). Длина - 28 мм. Резьба - G 3/8. Внутренний диаметр сопла - 6.5 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность