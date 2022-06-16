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Смеситель для кухни Esko Verona VR 519
5.0
1
7 555 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko Verona VR 519
Арт. Ю00000021299
5.0
1
Смеситель для кухни Esko Verona VR 519
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Esko Verona VR 519

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7 555 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000021299
5.0
1

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 555 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смесители ''Esko Verona'' - это сочетание европейского качества и доступной цены. Модель Verona VR 519 имеет завышенную посадку, благодаря чему подходит для любого типа кухонных моек. Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. 

    Преимущества

    • Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость
    • Излив: поворотный
    • Картридж: универсальный ESKO