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Смеситель для кухни Esko Verona VR 519
Арт. Ю00000021299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смесители ''Esko Verona'' - это сочетание европейского качества и доступной цены. Модель Verona VR 519 имеет завышенную посадку, благодаря чему подходит для любого типа кухонных моек. Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки.
Преимущества
- Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость
- Излив: поворотный
- Картридж: универсальный ESKO