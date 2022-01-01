Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
Арт. О00000041755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|жидкость охлаждающая
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Макс. температура, ℃
|110
- Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л - предназначена для применения в системе охлаждения сварочных горелок и имеет высокоэффективные охлаждающие свойства, продлевающие срок службы сварочных горелок.
Преимущества
- Изготавливается по гибридной HOAT-технологии(Hybrid-Organic Acid Technology)
- Обладает высокой стабильностью теплофизических свойств
- Рабочий диапазон температуры эксплуатации от -65°С до +110° С
- Тщательно подобранный пакет присадок надежно защищает контуры охлаждения сварочных горелок и деталей системы охлаждения от накипи, коррозии и пенообразования
- Изготавливается по гибридной HOAT-технологии(Hybrid-Organic Acid Technology)