Преимущества

Изготавливается по гибридной HOAT-технологии(Hybrid-Organic Acid Technology)



Обладает высокой стабильностью теплофизических свойств

Рабочий диапазон температуры эксплуатации от -65°С до +110° С

Тщательно подобранный пакет присадок надежно защищает контуры охлаждения сварочных горелок и деталей системы охлаждения от накипи, коррозии и пенообразования

Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л - предназначена для применения в системе охлаждения сварочных горелок и имеет высокоэффективные охлаждающие свойства, продлевающие срок службы сварочных горелок.