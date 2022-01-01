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Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
Найти аналог
Системы охлаждения для сварочных аппаратов
    Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
    Арт. О00000041755
    Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
    Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
    Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
    Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
      Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
      Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
      Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л
      Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л

      Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041755

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		жидкость охлаждающая
      Макс. температура, ℃
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Жидкость охлаждающая Кедр COOL-65 PROTON 8015445, 5 л - предназначена для применения в системе охлаждения сварочных горелок и имеет высокоэффективные охлаждающие свойства, продлевающие срок службы сварочных горелок.

        Преимущества

        • Изготавливается по гибридной HOAT-технологии(Hybrid-Organic Acid Technology)
        • Обладает высокой стабильностью теплофизических свойств
        • Рабочий диапазон температуры эксплуатации от -65°С до +110° С
        • Тщательно подобранный пакет присадок надежно защищает контуры охлаждения сварочных горелок и деталей системы охлаждения от накипи, коррозии и пенообразования