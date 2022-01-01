Кимры м-образный 600*500 1"нерж. полотенцесушитель
Арт. X169740972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
- Полотенцесушитель водяной М-образный Металлоизделия, г. Кимры, 1”, 600х500 мм (без полочек) - это классический полотенцесушитель имеет изогнутую горизонтальную внутреннюю часть, которая делает М-образный полотенцесушитель очень функциональным.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность