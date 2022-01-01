Кимры м-образный 600*500 1"нерж. полотенцесушитель

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной М-образный Металлоизделия, г. Кимры, 1”, 600х500 мм (без полочек) - это классический полотенцесушитель имеет изогнутую горизонтальную внутреннюю часть, которая делает М-образный полотенцесушитель очень функциональным.