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Кимры м-образный 600*500 1"нерж. полотенцесушитель
Найти аналог
Водяные полотенцесушители
    Кимры м-образный 600*500 1"нерж. полотенцесушитель
    Арт. X169740972
    Кимры м-образный 600*500 1"нерж. полотенцесушитель

      Кимры м-образный 600*500 1"нерж. полотенцесушитель

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169740972

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотенцесушитель водяной М-образный Металлоизделия, г. Кимры, 1”, 600х500 мм (без полочек) - это классический полотенцесушитель имеет изогнутую горизонтальную внутреннюю часть, которая делает М-образный полотенцесушитель очень функциональным.

        Преимущества

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность