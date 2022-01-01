Кимры полотенцесушитель П-образный 320*500 1" нерж.
Арт. X169740915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
- Полотенцесушитель водяной П-образный Металлоизделия, Кимры, 1” 320х500, из нержавеющей стали высокого качества марки AISI 304. В производстве используется труба, изготовленная на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль неразрушающим методом индукционной дефектоскопии, что позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество всей трубы. Шлифовка трубы производится на высокопроизводительном итальянском оборудовании, дальнейшая полировка осуществляется на полностью автоматизированной линии, что позволяет добиться чистой зеркальной поверхности.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность