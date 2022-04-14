Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
Арт. X1329199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|10
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Сечение, мм²
|25
- Комплект сварочных проводов КГ25, 10 м - отлично подойдет для работы со сварочными аппаратами предназначенными для ручной дуговой сварки. Комплектация содержит кабель с электрододержателем и кабель с клеммой для подключения к массе, до 300А. Кабель от лучших производителей сделанный по ГОСТу. Вилка кабельная — 35-50.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлено из высокотехнологичного материала
- Сечение провода, мм² — 1х25