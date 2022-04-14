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Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
5.0
2
Найти аналог
Соединительные кабели
    Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
    Арт. X1329199
    5.0
    2
    Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
    Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
    Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
      Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
      Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м
      Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м

      Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1329199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атлант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		10
      Сечение, мм²
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект сварочных проводов КГ25, 10 м - отлично подойдет для работы со сварочными аппаратами предназначенными для ручной дуговой сварки. Комплектация содержит кабель с электрододержателем и кабель с клеммой для подключения к массе, до 300А. Кабель от лучших производителей сделанный по ГОСТу. Вилка кабельная — 35-50.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлено из высокотехнологичного материала
        • Сечение провода, мм² —  1х25