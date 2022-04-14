Комплект сварочных проводов Атлант КГ25, 10 м

Комплект сварочных проводов КГ25, 10 м - отлично подойдет для работы со сварочными аппаратами предназначенными для ручной дуговой сварки. Комплектация содержит кабель с электрододержателем и кабель с клеммой для подключения к массе, до 300А. Кабель от лучших производителей сделанный по ГОСТу. Вилка кабельная — 35-50.

Преимущества