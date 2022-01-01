Смеситель для ванны Löms Melt L-33-1

Преимущества

Керамический картридж 35 мм

Аэратор - Neoperl



Керамический переключатель воды с излива на лейку

Излив - поворотный, длина 35 см, плоский

Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность

Надежность

Смеситель для ванны LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.