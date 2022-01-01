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Смеситель для ванны Löms Melt L-33-1
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Löms Melt L-33-1
    Арт. О00000029232
    Смеситель для ванны Löms Melt L-33-1

      Смеситель для ванны Löms Melt L-33-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000029232

      Характеристики

      Производитель
      		Löms
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Цвет
      		хром
      Защита рукояти от нагрева
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.

        Преимущества

        • Керамический картридж 35 мм
        • Аэратор - Neoperl
        • Керамический переключатель воды с излива на лейку
        • Излив - поворотный, длина 35 см, плоский
        • Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность
        • Надежность