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Мундштук внутренний 1П к резаку Р3П
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Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 1П к резаку Р3П
    Арт. 706103

      Мундштук внутренний 1П к резаку Р3П

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      Нет в наличии
      Арт. 706103
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний 1П Автоген 0004409 предназначен для резака Автоген РМ-3П. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан.