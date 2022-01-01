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Осциллятор ОГНИВО ОП-240
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Для прочей техники
    Осциллятор ОГНИВО ОП-240
    Арт. 71014
    Осциллятор ОГНИВО ОП-240

      Осциллятор ОГНИВО ОП-240

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71014

      Характеристики

      Габариты, мм
      		385x150x150
      Ток, А
      		0.2
      Вес, кг
      		4.2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Сварочные осцилляторы ОП-240 предназначен для поджига и поддержания электрической дуги при автоматической сварке в среде защитных газов (аргона, углекислоты и т.д.), для сварки алюминия, чугуна, нержавеющей стали, а также при ручной сварке обычными электродами. Выключение осциллятора производить по мере необходимости при смене сварочных электродов и при длительном перерыве в процессе сварки.

        Преимущества и особенности:

        • Подключается к любому сварочному трансформатору (MMA сварка) отечественному или импортному;
        • Надежно возбуждает и стабилизирует сварочную дугу;
        • Питается напряжением холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора в пределах 40 – 80 В и потребляет около 3 Вт;
        • Абсолютно безопасен в применении, т.к. энергия пробоя составляет единицы миллиджоуля;
        • Может использоваться в широком диапазоне токов сварки от 0,2-1000А и выше;
        • Заметно уменьшает разбрызгивание металла при сварке;
        • Имеет малый вес и малый объем, что позволяет встраивать его внутрь корпуса сварочного аппарата.

        Комплектация:

        • Осциллятор Огниво ОП-240;
        • Упаковка.