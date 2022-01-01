Осциллятор ОГНИВО ОП-240
Описание товара:
Сварочные осцилляторы ОП-240 предназначен для поджига и поддержания электрической дуги при автоматической сварке в среде защитных газов (аргона, углекислоты и т.д.), для сварки алюминия, чугуна, нержавеющей стали, а также при ручной сварке обычными электродами. Выключение осциллятора производить по мере необходимости при смене сварочных электродов и при длительном перерыве в процессе сварки.
Преимущества и особенности:
- Подключается к любому сварочному трансформатору (MMA сварка) отечественному или импортному;
- Надежно возбуждает и стабилизирует сварочную дугу;
- Питается напряжением холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора в пределах 40 – 80 В и потребляет около 3 Вт;
- Абсолютно безопасен в применении, т.к. энергия пробоя составляет единицы миллиджоуля;
- Может использоваться в широком диапазоне токов сварки от 0,2-1000А и выше;
- Заметно уменьшает разбрызгивание металла при сварке;
- Имеет малый вес и малый объем, что позволяет встраивать его внутрь корпуса сварочного аппарата.
Комплектация:
- Осциллятор Огниво ОП-240;
- Упаковка.