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Полотенцесушитель Кимры Вега лестница 600*1000 нерж
Найти аналог
Водяные полотенцесушители
    Полотенцесушитель Кимры Вега лестница 600*1000 нерж
    Арт. X1697409117
    Полотенцесушитель Кимры Вега лестница 600*1000 нерж

      Полотенцесушитель Кимры Вега лестница 600*1000 нерж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1697409117

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотенцесушитель водяной Вега Металлоизделия, г. Кимры (лестница, 600х1000, нержавеющая сталь) - изготавлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Шлифовка трубы производится на итальянском оборудовании с дальнейшей полировкой, что позволяет добиться чистой зеркальной поверхности.

        Преимущества

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность