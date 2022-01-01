Полотенцесушитель Кимры Вега лестница 600*1000 нерж

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной Вега Металлоизделия, г. Кимры (лестница, 600х1000, нержавеющая сталь) - изготавлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Шлифовка трубы производится на итальянском оборудовании с дальнейшей полировкой, что позволяет добиться чистой зеркальной поверхности.