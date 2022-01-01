Полотенцесушитель Кимры Вега лестница 600*1000 нерж
Арт. X1697409117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
- Полотенцесушитель водяной Вега Металлоизделия, г. Кимры (лестница, 600х1000, нержавеющая сталь) - изготавлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Шлифовка трубы производится на итальянском оборудовании с дальнейшей полировкой, что позволяет добиться чистой зеркальной поверхности.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность