Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*500

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной Сунержа М-образный, 500х500, хром, бытовой - предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 L. Сварной шов трубы сделан методом TIG по международному стандарту EN 10217-7 и предназначен для использования в системах ГВС.