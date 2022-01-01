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Смеситель Frap F4506-2
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4506-2
    Арт. X169820694
    Смеситель Frap F4506-2

      Смеситель Frap F4506-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820694

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный смеситель Frap F4506-2 для раковины/кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.