Латунный смеситель Frap F4506-2 для раковины/кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.