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Смеситель для ванны Frap F2239-B
5.0
3
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2239-B
    Арт. X1698206203
    5.0
    3
    Смеситель для ванны Frap F2239-B

      Смеситель для ванны Frap F2239-B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206203
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силуминовый смеситель Frap F2239-B для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет кран-букса из керамики. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 25 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2239-B на стену. Прямой излив длиной 40 см поворачивается на 180 градусов.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам