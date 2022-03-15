Смеситель для ванны Frap F2612-3
Арт. X1698206152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель F2612 3 отличается надежностью, долговечностью и классическим дизайном. Это настенный смеситель двухвентильного типа с керамической кран-буксой. Переключение на душ поворотного типа с углом поворота 90°. F2612-3 изготовлен из распространенной в производстве смесителей латуни. Соответствует американскому стандарту UL, европейским стандартам СЕ, а также международным стандартам ISO.
Преимущества
- Двухвентильные смесители просты и привычны для многих в использовании
- Керамическая кран-букса отличается долгим временем службы и высокой надежностью, требует меньше движений при открытии и закрытии, чем аналог с эластичной прокладкой
- Наличие аэратора заметно сокращает затраты на воду
- Латунные смесители отличаются прочностью и прослужат вам не один год при должной эксплуатации
- Длинный излив 35 см с поворотом на 180 градусов