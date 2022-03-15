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Смеситель для ванны Frap F2612-3
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2612-3
    Арт. X1698206152
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2612-3

      Смеситель для ванны Frap F2612-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель F2612 3 отличается надежностью, долговечностью и классическим дизайном. Это настенный смеситель двухвентильного типа с керамической кран-буксой. Переключение на душ поворотного типа с углом поворота 90°. F2612-3 изготовлен из распространенной в производстве смесителей латуни. Соответствует американскому стандарту UL, европейским стандартам СЕ, а также международным стандартам ISO.

        Преимущества

        • Двухвентильные смесители просты и привычны для многих в использовании
        • Керамическая кран-букса отличается долгим временем службы и высокой надежностью, требует меньше движений при открытии и закрытии, чем аналог с эластичной прокладкой
        • Наличие аэратора заметно сокращает затраты на воду
        • Латунные смесители отличаются прочностью и прослужат вам не один год при должной эксплуатации
        • Длинный излив 35 см с поворотом на 180 градусов