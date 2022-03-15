Смеситель для ванны Frap F2612-3

Преимущества

Двухвентильные смесители просты и привычны для многих в использовании

Керамическая кран-букса отличается долгим временем службы и высокой надежностью, требует меньше движений при открытии и закрытии, чем аналог с эластичной прокладкой

Наличие аэратора заметно сокращает затраты на воду

Латунные смесители отличаются прочностью и прослужат вам не один год при должной эксплуатации

Длинный излив 35 см с поворотом на 180 градусов

Смеситель F2612 3 отличается надежностью, долговечностью и классическим дизайном. Это настенный смеситель двухвентильного типа с керамической кран-буксой. Переключение на душ поворотного типа с углом поворота 90°. F2612-3 изготовлен из распространенной в производстве смесителей латуни. Соответствует американскому стандарту UL, европейским стандартам СЕ, а также международным стандартам ISO.