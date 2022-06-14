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Смеситель для ванны Raf Milano MN 31
5.0
3
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Raf Milano MN 31
    Арт. X169824827
    5.0
    3
    Смеситель для ванны Raf Milano MN 31

      Смеситель для ванны Raf Milano MN 31

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824827
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комбинированный настенный смеситель Raf Milano MN 31 сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Оснащен поворотным изливом, и ручным переключателем на ванну и душ. Способ монтажа вертикальный на 2 отверстия для монтажа.

        Преимущества

        • Длина излива 300 мм
        • Керамический картридж 35 мм
        • Корпус – штамповка, нержавейка
        • Гибкая подводка 1/2
        • Излив поворотный