Смеситель для ванны Raf Milano MN 31
Арт. X169824827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Комбинированный настенный смеситель Raf Milano MN 31 сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Оснащен поворотным изливом, и ручным переключателем на ванну и душ. Способ монтажа вертикальный на 2 отверстия для монтажа.
Преимущества
- Длина излива 300 мм
- Керамический картридж 35 мм
- Корпус – штамповка, нержавейка
- Гибкая подводка 1/2
- Излив поворотный