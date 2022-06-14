Смеситель для ванны Raf Milano MN 31

Комбинированный настенный смеситель Raf Milano MN 31 сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Оснащен поворотным изливом, и ручным переключателем на ванну и душ. Способ монтажа вертикальный на 2 отверстия для монтажа.

Преимущества

Длина излива 300 мм

Керамический картридж 35 мм

Корпус – штамповка, нержавейка

Гибкая подводка 1/2

Излив поворотный





