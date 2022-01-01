Смеситель Smart ВИВА SM153501AA

Смеситель SMARTSANT Смарт-Вива SM153501AA_R для кухонной мойки очень удобен в эксплуатации благодаря высокому поворотному изливу и рычагу управления, расположенному сбоку. Лаконичный дизайн этого смесителя прекрасно впишется в интерьер любой кухни.

Преимущества

Корпус изготовлен из высококачественной латуни с хромированным покрытием. Такое покрытие очень практично: его легко мыть, оно не портится от постоянного воздействия воды, не тускнеет и сохраняет блеск в течение всего срока эксплуатации

Керамический картридж производства испанской компании Sedal обеспечивает плавность регулировки напора и температуры струи. Излив оснащен немецким аэратором Neoperl Cascade, который смешивает воду с воздухом, делая струю более мягкой и приятной. Кроме того, аэратор, разбавляя воду воздухом, помогает снижать ее расход, что благоприятно отразится на семейном бюджете

Устанавливается смеситель непосредственно на мойку в стандартное монтажное отверстие. В комплект входит гибкая подводка



