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Смеситель Smart ВИВА SM153501AA
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Смесители для кухни
    Смеситель Smart ВИВА SM153501AA
    Арт. X169820480
    Смеситель Smart ВИВА SM153501AA

      Смеситель Smart ВИВА SM153501AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820480

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель SMARTSANT Смарт-Вива SM153501AA_R для кухонной мойки очень удобен в эксплуатации благодаря высокому поворотному изливу и рычагу управления, расположенному сбоку. Лаконичный дизайн этого смесителя прекрасно впишется в интерьер любой кухни.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из высококачественной латуни с хромированным покрытием. Такое покрытие очень практично: его легко мыть, оно не портится от постоянного воздействия воды, не тускнеет и сохраняет блеск в течение всего срока эксплуатации
        • Керамический картридж производства испанской компании Sedal обеспечивает плавность регулировки напора и температуры струи. Излив оснащен немецким аэратором Neoperl Cascade, который смешивает воду с воздухом, делая струю более мягкой и приятной. Кроме того, аэратор, разбавляя воду воздухом, помогает снижать ее расход, что благоприятно отразится на семейном бюджете
        • Устанавливается смеситель непосредственно на мойку в стандартное монтажное отверстие. В комплект входит гибкая подводка